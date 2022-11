Va in scena all’Altrove Teatro Studio dal 18 al 20 novembre, EFFETTO SENECA, spettacolo diretto da Alessandra Schiavoni, che ci catapulta in uno scenario distopico e fortemente attuale, in cui il futuro non è poi così distante.

Protagonisti sono Otto e Nove, giovani sopravvissuti a una catastrofe globale. Le loro riserve di cibo e di acqua si stanno esaurendo. La Terra è un’immensa brughiera arida e desolata senza colori, senza frutti, senza vita. È regola dei superstiti non usare i loro nomi ma chiamarsi per numero. Il passato non va mai evocato, così come ogni riferimento alle loro vite prima della caduta. Otto ha appena seppellito il suo amico Dieci. Nelle sue ultime volontà lui lascia ai due superstiti il proprio corpo e gli oggetti personali. Dalla lettura del suo diario affiorano frammenti della vita di un tempo e così Otto e Nove tradiscono la regola: dicono il loro nome, chi sono e da dove vengono. Emerge una scoperta che fa sperare in un futuro di rinascita: una mattina Otto scopre un germoglio tra le zolle aride del terreno. In un paesaggio grigio e sterile il verde del germoglio sfavilla come un raggio di sole. I due superstiti iniziano a fantasticare su un nuovo inizio e un ritorno alla vita ma presto, quello che sembrava un dono divino, si trasforma nell’oggetto del contendere.

La pièce porta alla ribalta la tematica della salvaguardia della Terra e delle nostre stesse vite, di fronte a un imperativo morale: solo collaborando e coesi, potremo arrestare il declino del nostro habitat e preservare ciò che contraddistingue la nostra natura… l’umanità.

INFO

Dal venerdì al sabato ore 20

Domenica ore 17

