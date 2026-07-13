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E’ morto Sam Neill, star di ‘Jurassic Park’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Addio a Sam Neill. L’attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant, nella saga di ‘Jurassic Park’. Ha spaziato tra decine di ruoli in televisione e al cinema, tra cui ‘Peaky Blinders’, ‘Caccia a Ottobre Rosso’ e ‘Lezioni di piano’. 

La famiglia di Neill ha annunciato la sua scomparsa con un post su Instagram. “Sam era circondato dalla famiglia ed è scomparso con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”, si legge nel messaggio. 

A Neill era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T nel marzo 2022 ed era in cura da anni. La famiglia ha dichiarato nel comunicato che al momento della morte era “libero dal cancro”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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