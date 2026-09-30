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È morta a 13 anni Fiona, figlia dell’attore Chad Lowe: “Era la luce delle nostre vite”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’attore statunitense Chad Lowe e la moglie, la produttrice Kim Painter, hanno annunciato la morte della figlia Fiona, 13 anni. In una dichiarazione diffusa a ‘Page Six’ e ‘People’, la coppia ha ricordato la ragazza definendola una figlia “amata” e una giovane donna “affettuosa, intelligente e creativa”, con una grande passione per la danza.  

“Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori. Era, in realtà, la luce delle nostre vite”, hanno dichiarato Lowe e Painter. “La sua scomparsa è devastante per tutta la nostra famiglia e chiediamo preghiere e privacy in questo momento”. Al momento la causa della morte di Fiona non è stata resa pubblica dalla famiglia. Le principali testate che hanno riportato la notizia precisano che non è stata comunicata una causa ufficiale. 

Fiona era la figlia più piccola della coppia. Chad Lowe e Kim Painter sono anche genitori di Mabel, 17 anni, e Nixie, 10. L’attore, fratello di Rob Lowe, ha vinto nel 1993 un Emmy Award per la sua interpretazione nella serie televisiva “Life Goes On”. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in produzioni come “Pretty Little Liars” e “Supergirl”. 

Nel comunicato, la famiglia ha inoltre invitato le persone che stanno affrontando difficoltà legate alla salute mentale, o che conoscono qualcuno in questa situazione, a contattare la 988 Suicide & Crisis Lifeline, chiamando o inviando un messaggio al numero 988. 

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