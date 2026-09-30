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Astrotarocchi 1 ottobre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 01 Ottobre 2026
♈ ARIETE : Domani la mente deve funzionare come un bisturi. Se c’è una decisione che stai rinviando o un’interferenza che ti infastidisce, applica un taglio secco. Zero diplomazia inutile, fai spazio solo a ciò che ti fa avanzare.
♉ TORO : Le tue risorse e la tua stabilità sono al sicuro. Domani non è la giornata per azzardi finanziari o concessioni: blindato il patrimonio e proteggi i tuoi interessi con determinazione incrollabile.
♊ GEMELLI Molte parole, voci o notizie volanti rischiano di creare confusione. Non inseguire le chiacchiere: stai fermo al centro, filtra il rumore e concentrati solo su quello che ha un riscontro concreto.
♋ CANCRO Avverti il bisogno di isolarti dalle tensioni esterne e proteggere il tuo spazio emotivo. Fai bene: chiudi la porta di casa, recupera le forze e non permettere a nessuno di intaccare la tua pace.
♌ LEONE Domani prendi il comando. La giornata richiede autorità e presenza di spirito: fai valere la tua volontà in un progetto o in una trattativa. Nessun passo indietro, la scena è tua.
♍ VERGINE : Un intoppo o un dubbio che ti trascinavi da giorni trova finalmente la sua soluzione. L’intuizione giusta arriva all’improvviso: usala subito per sbloccare la situazione e andare all’incasso.
♎ BILANCIA Un momento di attesa strategica prima di fare la mossa decisiva. Non ti far fretta: valuta bene costi e benefici, mantieni il controllo e agisci solo quando il piatto della bilancia pende a tuo favore.
♏ SCORPIONE Vista dall’alto e massima lucidità. Domani vedi esattamente dove le persone vogliono andare a parare prima ancora che parlino. Muoviti in silenzio e colpisci con precisione chirurgica al momento giusto.
♐ SAGITTARIO È il momento di pianificare la rotta a lungo termine. La giornata richiede visione d’insieme e strategia: abbandona le improvvisazioni e traccia i passaggi della tua prossima espansione.
♑ CAPRICORNO Inespugnabile e irremovibile. Domani le pressioni esterne ti scivoleranno addosso: mantieni la posizione con freddezza, proteggi i confini del tuo territorio e lascia che gli altri si stanchino da soli.
♒ ACQUARIO Un’idea geniale o una proposta inaspettata illumina la giornata. Sii pronto a cogliere il momento al volo: le prospettive si allargano e c’è spazio per un’azione d’impatto.
♓ PESCI Le percezioni sono affilate. Non fidarti delle apparenze esterne o dei discorsi patinati: guarda cosa c’è sotto la superficie, segui l’istinto e proteggi la tua serenità emotiva.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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