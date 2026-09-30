Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

E’ morto Peppino Marzullo, voce storica di Topo Gigio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della televisione. È morto oggi, all’età di 100 anni, Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L’attore e doppiatore messinese, come riferiscono i siti d’informazione siciliani, si è spento oggi, 30 settembre, nella sua casa di Santo Stefano di Briga, il paese del messinese dove era nato nel 1926 e dove era tornato a vivere dopo il ritiro dalle scene. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 6 giugno. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scuola Senza Zaino a Pomezia. Il progetto parte nelle scuole di Castagnetta e Santa Procula. Il Sindaco in visita agli studenti

18 Dicembre 2017

Sciopero generale, slogan e striscioni nella piazza di Roma: “Adesso basta”

17 Novembre 2023

Al via la nuova edizione della “Carta Dedicata a Te”, 1000 euro per le famiglie

21 Settembre 2026

Ascolti tv mercoledì 16 settembre, la fiction ‘Erica’ si aggiudica la prima serata

17 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno