Giovani e dipendenze. Secondo recenti studi, nel nostro paese c’è stato un aumento nel consumo di sostanze che creano dipendenza negli adolescenti. Oramai, sostanze come alcool e droga sono diventate abitudinarie se non addirittura percepite come beni ordinari. Secondo i dati Istat del 2020, i giovani iniziano ad assumere alcool intorno agli 11 anni, il loro consumo aumenta in modo significativo nella giornata del sabato lontano dagli occhi dei genitori. L’alcool è percepito come fonte di piacere, utile a sperimentare nuove sensazioni come disinibizione e piacere oltre che, come mezzo facilitatore delle relazioni sociali. Il tutto aumenta il rischio di incidenti stradali, dato che nella fascia d’età fra i 18 e i 20 anni il consumo di alcool supera il 70%. Un altro elemento importante emerso da questi dati è il consumo di droga.

Circa il 43,7% degli studenti delle scuole superiori ha dichiarato di aver fatto uso di marijuana almeno una volta nella vita. Di questo problema se ne è parlato nella Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, durante questo dibattito è emerso che i teenager non abusano solo di oppiacei ma, anche di altre sostanze che vengono mescolate con l’alcool o con gli psicofarmaci.

Al giorno d’oggi le sostanze stupefacenti costano di meno, e sono reperibili anche sul web (soprattutto da quando è iniziata la pandemia). I giovani, trascorrendo molto tempo sui social, riescono ad acquistarla anche a poco prezzo.

La domanda che sorge spontanea è perché i giovani fanno uso di queste sostanze? per questa domanda non può esserci una sola risposta. C’è chi inizia per imitare gli amici e per sentirsi parte di un gruppo, altre volte si inizia con l’obiettivo del divertimento, senza immaginare che da quel momento, si può sviluppare una vera e propria dipendenza. La sfida per riuscire a convincere i giovani ad evitare queste sostanze è, quello di adottare uno stile di vita sano, che ci faccia essere noi stessi, senza rinunciare al divertimento, evitando così di entrare in un circolo vizioso che, a volte può risultare fatale.

GERMANO MATTEO CASTELLANO

