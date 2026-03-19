Lilt, al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è oggi la nostra arma più efficace per vincere il cancro e deve diventare un’abitudine quotidiana per tutti i cittadini”. Lo ha ribadito il Presidente della LILT Nazionale, Francesco Schittulli, durante la conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO), promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e ospitata oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e giunta quest’anno alla sua 25^ edizione, la SNPO rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della prevenzione in Italia, con l’obiettivo di diffondere l’importanza dei corretti stili di vita e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce.

All’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Brindisi, sono intervenuti i deputati Maria Stefania Marino e Roberto Pella, e il Capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Presenti anche David Granieri, Presidente Unaprol e vicepresidente Nazionale Coldiretti, Elisabetta Gregoraci, Ambassador LILT, e Beppe Convertini, testimonial Nastro Blu LILT.

“La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica ci ricorda con forza che la prevenzione non è un’opzione: è il farmaco più efficace per vivere meglio e più a lungo – ha detto Campitiello -. Quest’anno, per la prima volta, la Legge di Bilancio ha dato una risposta concreta, aumentando in modo significativo i fondi destinati alla prevenzione oncologica. Grazie a queste risorse possiamo rafforzare i programmi di screening, rendere i servizi sul territorio più capillari e garantire percorsi di presa in carico più rapidi ed efficaci. Ma sappiamo che le risorse da sole non bastano”.

Per questo, ha aggiunto, “qui entra in gioco la comunicazione, che diventa la luce capace di guidare i cittadini verso la prevenzione. Informare, sensibilizzare e coinvolgere attivamente le comunità significa aprire le porte degli screening, abbattere barriere e disuguaglianze e trasformare la conoscenza in azione concreta, soprattutto nelle aree più fragili del Paese. La prevenzione oncologica è un impegno che riguarda tutti. Solo lavorando insieme istituzioni, operatori sanitari e cittadini possiamo costruire una società più sana, equa e consapevole, dove la salute non sia un privilegio, ma un diritto di tutti”.

“La prevenzione è l’arma più efficace che oggi abbiamo per vincere il cancro – ha sottolineato Schittulli -. Diffondere la cultura della prevenzione significa responsabilizzare la persona affinchè adotti comportamenti corretti ogni giorno. La SNPO rappresenta un momento fondamentale per ricordare che il benessere nasce da scelte consapevoli: alimentazione sana, attività fisica, controlli periodici, lotta al tabagismo e attenzione ai fattori di rischio ambientali. Investire nella prevenzione oggi significa investire in salute e salvare la vita”.

Nel corso della conferenza è stato ribadito come l’adozione di corretti stili di vita possa ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare patologie oncologiche. Un ruolo centrale è svolto dalla Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio UNESCO, insieme alla Cucina Italiana, come modello virtuoso nel rapporto tra alimentazione e salute.

Anche per questa edizione, l’olio extravergine di oliva 100% italiano si conferma simbolo della campagna LILT: un alimento fondamentale, ricco di polifenoli e acido oleico, che – secondo consolidate evidenze scientifiche – può contribuire a ridurre del 31% il rischio di tumori.

“La sfida è culturale prima ancora che sanitaria – ha concluso Schittulli -. Dobbiamo rendere la prevenzione parte integrante della vita quotidiana, partendo da ciò che portiamo a tavola fino a prendersi cura del nostro corpo con periodici controlli clinici e strumentali”.

La campagna SNPO 2026 ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Sport e Salute e Coni. Il claim della campagna nazionale 2026 è: “PrevenziONe. La scelta giusta è tenerla sempre accesa”. Un invito a prendersi cura di sè stessi ogni giorno attraverso piccoli gesti: mangiare in modo sano, fare regolare attività fisica e controlli periodici. Testimonial 2026 sono il medico nutrizionista Giorgio Calabrese, il nuotatore Luca Dotto e la food blogger Francesca Gambacorta.

– foto mec/Italpress –

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