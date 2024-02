Cecchi Gori ricoverato migliora ma resta in terapia intensiva

(Adnkronos) – Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, migliora ma resta in terapia intensiva. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute. L'imprenditore ed ex politico era stato ricoverato a inizio settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo una insufficienza respiratoria. Cecchi Gori era già stato ricoverato a inizio 2022 per complicanze polmonari da Covid. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

