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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ‘GrandTour La vita è adesso’, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate.  

Il tour ripartirà il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, recuperando la data prevista per il 3 luglio 2026, per poi attraversare l’Italia da Este a Marostica, da Villafranca a Pistoia, da Genova a Cernobbio, fino a Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento, Palermo e molte altre città. Un viaggio che conserva la stessa struttura del 2026, semplicemente traslata di un anno, con l’obiettivo di non penalizzare nessuno degli spettatori che avevano già acquistato il biglietto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it. 

 

Per chi non potrà partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto. Nel frattempo, Friends & Partners fa sapere che a breve verranno comunicate anche le informazioni relative ai concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano, Sordevolo e alle rispettive date di recupero, per le quali i biglietti resteranno validi. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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