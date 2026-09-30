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Ferrara, litiga con un ragazzo nel bagno del liceo: 14enne ferito con un coltello

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) – A scuola con un coltello. E’ successo di nuovo, questa volta a Ferrara dove un 14enne, alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto, è stato ferito lievemente con un’arma da taglio in più punti dell’addome da un ragazzo poi fuggito prima dell’arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini.  

L’aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello. Pochi giorni fa, in una scuola media di Roma, un ragazzino di 13 anni ha accoltellato la professoressa tentando di riprendere il gesto in una chiamata di gruppo. 

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