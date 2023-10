Disabili, Santori-Cerquoni (Lega): Stop burocrazia inutile, operatori educativi subito in classe

“Alunni diversamente abili ancora senza operatori educativi, famiglie prigioniere di un tetro festival della burocrazia inutile e disorganizzata che vanifica il diritto allo studio e alla socializzazione dei loro figli” Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori e a Flavia Cerquoni, assessore alla scuola del VI Municipio di Roma, a proposito dell’assistenza scolastica ai bambini diversamente abili. “Nonostante la regolarità della documentazione adeguata alla richiesta, l’amministrazione ritarda l’invio del personale anche di mesi, lasciando i bambini anche con grave disabilità senza sostegno. Inaccettabile, è necessario un immediato cambio di passo: ogni alunno deve avere immediatamente l’assistenza necessaria, non è possibile attendere tempistiche che invece di ottimizzare il servizio lo bloccano, perché lontane dalle reali priorità che emergono dal territorio. Gli Oepac, Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione, hanno una funzione centrale e delicatissima, è necessario che ad ogni bambino corrisponda una risorsa dedicata. La Lega è a fianco delle Consulte per la disabilità e dell’associazione Articolo 26, da tempo impegnata nella battaglia per i diritti e la piena applicazione di tutte le normative a favore degli alunni diversamente abili, e chiede immediati chiarimenti su quanto va accadendo. Questa situazione”, osservano, “è pericolosa, anche perché rischia di aprire la strada a un taglio delle ore dedicate all’assistenza, che in alcuni casi risultano già essere state tagliate”, concludono Santori e Cerquoni.

