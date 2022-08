Guasco (Confcommercio), torna turismo internazionale, buona ripresa su litorale

Quest’anno, la settimana di ferragosto, a Roma e in provincia, è stata segnata da un ritorno dei turisti stranieri. Lo ha detto Romolo Guasco, direttore di Confcommercio di Roma, interpellato da “Agenzia Nova”. “Pur non avendo ancora dati ufficiali a disposizione – ha spiegato Guasco – dal confronto con gli operatori è emerso un quadro d’insieme abbastanza positivo. Sul litorale laziale c’è stato un pieno soprattutto di romani, ma si sono visti anche alcuni turisti stranieri. Questa – ha sottolineato il direttore di Confcommercio Roma – è una cosa importante, in quanto è sempre stato uno dei prodotti turistici meno utilizzati dal turismo internazionale. Sono mancati, tuttavia, – ha precisato Guasco – i russi, ed è mancato il turismo orientale, che è un turismo ricco. Quello russo – ha spiegato il direttore di Confcommercio Roma – è sempre stato abbastanza limitato a Roma. C’è stato invece un ritorno degli americani, in parte inaspettato perché, visto il contesto della guerra che sta coinvolgendo l’Ucraina. Loro – chiarisce Guasco – lavorano per mappe geografiche, quindi la guerra in Ucraina era vista come la guerra in Europa”.

A tal proposito, ha aggiunto Guasco, “si conferma anche una prenotazione delle vacanze un po’ all’ultimo momento. Quello americano – ha chiarito il direttore di Confcommercio Roma – era un mercato che, tradizionalmente, si muoveva con ampio anticipo. Quest’anno, invece, molte decisioni sono state prese all’ultimo, anche in relazione alle regole anti Covid. Ha influito, in questo senso, l’offerta di prenotazioni che si possono cancellare. Una maggiore attenzione sia per agenzie che per gli alberghi per quanto riguarda questo servizio di cancellazioni”. Nonostante “si sia registrato un incremento rispetto all’anno scorso, non si può parlare di un ritorno alla situazione pre pandemia. La differenza, inoltre, rispetto al 2021, è che mentre il turismo dell’estate scorsa era composto prevalentemente da italiani, che si spostavano sul territorio nazionale. Quest’anno invece, c’è più turismo estero”, ha concluso Guasco.

