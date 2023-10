RYANAIR ANNUNCIA L’OPERATIVO INVERNALE DA GENOVA

Ryanair, la compagnia aerea no.1 in Italia, ha lanciato il 18 ottobre) il proprio operativo per l’inverno 2023 da/per Genova con 8 rotte invernali, collegando così Genova e la Liguria con fantastiche destinazioni domestiche e internazionali.

L’operativo invernale di Ryanair incrementa significativamente la connettività della Liguria rispetto all’operativo pre-Covid con il quadruplo delle rotte e quasi il doppio dei voli settimanali. L’operativo per l’inverno 2023 si concentrerà sulla connettività interna al paese, inclusi fino a 3 voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale.

L’operativo per l’inverno 2023 di Ryanair a Genova includerà:

8 rotte verso Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme

34 voli ogni settimana

Supporto a oltre 500 posti di lavoro ben remunerati nella regione

Ryanair opererà circa 34 voli settimanali per l’inverno 2023 per dare ai cittadini/visitatori di Genova le tariffe più basse, ma allo stesso tempo facendo crescere il turismo per la regione Liguria. I clienti possono ora prenotare una meritata pausa alla ricerca del sole o un citybreak su Ryanair.com, a partire da soli 24.99€ a tratta per viaggi da novembre 2023 a marzo 2024.

Da Genova, Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato:

“Come compagnia aerea no.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo per l’inverno 2023 da Genova verso 8 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori di Genova ancora più scelta per fughe invernali alle tariffe più basse in Europa.

Operazioni efficienti e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo l’incremento del traffico e la connettività a lungo termine. Abbiamo lavorato in collaborazione con i nostri partner dell’aeroporto di Genova, per assicurare la crescita e migliorare i servizi per tutti coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la Liguria.

I cittadini/visitatori di Genova possono ora prenotare una meritata fuga invernale alle tariffe più convenienti su Ryanair.com, a partire da soli 24,99€ per viaggi da novembre 2023 a marzo 2024”.

Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato:

“Siamo soddisfatti dei risultati della cooperazione con Ryanair che ha sempre dimostrato di riuscire a sviluppare traffico laddove le condizioni di mercato fossero favorevoli, adattando e consolidando l’operativo in modo da rispondere al meglio alle aspettative della domanda”.