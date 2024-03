D’Aversa, dopo l’esonero la squalifica: 4 giornate di stop all’ex tecnico del Lecce

(Adnkronos) – Dopo l’esonero arriva la squalifica per Roberto D’Aversa. Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto uno stop di 4 giornate all’ormai ex allenatore del Lecce per la testata al volto rifilata all’attaccante del Verona Thomas Henry. Il tecnico, all’indomani dell’increscioso episodio, è stato esonerato dal club salentino.

Una giornata di squalifica è stata decisa anche per Henry, “per comportamento non regolamentare in campo e per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione”. Oltre ad Henry il giudice sportivo ha squalificato altri 8 calciatori, sempre per un turno: Nehuen Perez (Udinese), Lameck Banda (Lecce), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Josh Doig e Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Jacopo Fazzini (Empoli), Grigoris Kastanos (Salernitana), Stefano Sabelli (Genoa). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)