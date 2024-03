Astrotarocchi 13 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 13 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete se un ostacolo non si puo’ scavalcare si cerca di aggirarlo, ed e’ solo cosi che supererete qualcosa che non prevedete, nulla di grave ma ricordate di non voler per forza travalicare, meglio aggirare e la giornata poi scorre liscia

Toro e’ bene che seguiate il vostro istinto in mezzo a qualche momento di confusione e’ come un faro nella nebbia, in grado di guidarvi e di condurvi in porto, la giornata richiede attenzione verso se stesse e un orecchio teso a quello che si sente, e comunque scorre tranquilla

Gemelli la fortuna inizia a bussare alla vostra porta, regalandovi una bella energia e un momento di grande gioia dove puo’ realizzarsi un desiderio, riuscire a sistemare delle cose, insomma un momento bello che rende la giornata veramente bella

Cancro avete ritrovato un equilibrio che nei giorni scorsi non era stabile, le chiavi di quello che accade nella vostra vita sono quasi tutte vostre, non aprite porte che non sapete bene dove vi condurranno, le occasioni arrivano a voi, non siete voi, per ora, a doverle cercare

Leone possono esserci dei cambiamenti nell’ambito del lavoro, c’e’ un nuovo inizio a cui non pensavate ma molto promettente, e questo puo’ generare malumore, non curatevene e andate avanti, la vostra strada la potete percorrere solo voi, e gli altri la loro, non retrocedete di un passo

Vergine cercate di seguire la vostra intuizione, perche’ vi portera’ al successo e sarete in questo supportate anche da un gruppo di amici, e non ci sono dubbi che andate incontro ad un buon periodo fatto anche di molte novita’, la giornata e’ buona

Bilancia un accordo porta a voi dei grandi vantaggi nel tempo, e con questo anche la realizzazione di qualche vostro desiderio, ma come sempre tenetelo per voi, non e’ il caso di attirare sguardi velenosi, la giornata e’ tranquilla

Scorpione arroccate un po’ in isolamento state studiando un piano che poi attuerete, andra’ bene, con qualche ostacolo da superare ma non sara’ questo che vi fermera’, la giornata e’ in fermento

Sagittario avete le idee chiare per come raggiungere un vostro intento, se insisterete, sicuramente in qualche modo c’arriverete e l?Universo ci lavora, non abbiate paura, quello che e’ giusto per voi arrivera’, e quello che deve essere eliminato lo sara’ senza se e ma, ed e’ un bene si fa spazio al nuovo

Capricorno per voi c’e’ la riconciliazione con un vecchio amico, e finisce una sofferenza durata molto tempo, un buon periodo per voi anche la fortuna comincia a girare di nuovo e porta lavoro e guadagni che non durano per sempre, quindi approfittatene

Acquario e’ finita una fase molto pesante della vostra vita, ora inizia il miglioramento, ma attenzione a notizie che sono sbagliate o non indirizzate a voi che non creino tensione, bastera’ chiarire e tutto torna a posto, la giornata e’ un po’ tesa

Pesci le scelte sono state fatte ma ancora quelle di altri no, non fa nulla proseguite per la vostra strada, la vittoria e’ fatta di tanti, tantissimi ostacoli che state per superare, non perdete il tempo a penare, le cose vanno sempre come debbono andare, quindi niente rimpianti e sguardo in avanti



Buona giornata a tutti

