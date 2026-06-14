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Costa d’Avorio-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Costa d’Avorio sfida l’Ecuador all’esordio nei Mondiali 2025. Nella notte tra oggi, domenica 14 giugno, e domani, lunedì 15, la Nazionale africana affronta quella sudamericana – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo F, completato da Germania e Curacao. La partita si giocherà al Philadelphia Stadium di Philadelphia. 

 

La sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador è in programma oggi all’1 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Douè, Kossonou, Agbadou, Konan; Sangaré, Kessié, Oulai; Diallo, Guessand, Diomandé. Ct. Fae.  

Ecuador (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapie; Vite, Caicedo, Franco; Yeboah, Valencia, Plata. Ct. Beccacece 

 

Costa d’Avorio-Ecuador sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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