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Precipitano per 100 metri sul Pasubio, morti due giovani alpinisti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Due alpinisti ventenni sono morti sul Monte Pasubio oggi verso le 12, nella zona dello Sojo d’Uderle nel lato vicentino. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Un terzo compagno di cordata è invece rimasto illeso. Sulle zona imperversano difficili condizioni meteo che rendono complicato il recupero delle salme e del terzo escursionista per l’elicottero ddel Soccorso alpino di Trento. 

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