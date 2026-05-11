‘Il diavolo veste Prada 2’ domina ancora il box office: supera i 24,6 milioni totali

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‘Il diavolo veste Prada 2’ domina ancora il box office: p

er il secondo weekend consecutivo, si conferma al primo posto del botteghino italiano con 6.657.152 euro. Da segnalare la media molto alta (8.771 euro per 759 schermi) e il calo contenuto rispetto al precedente fine settimana (‑42%), per un totale che sale a 24.605.766 euro.

Buona media copie (5.650 euro per 596 sale) e calo ridotto (‑28%) anche per ‘Michael’, che si conferma al secondo posto con 3.367.121 euro, raggiungendo un totale di 18.089.418 euro. I due film trainano l’intero mercato: con un incasso complessivo di 12.218.945 euro e 1.520.273 spettatori, quello dal 7 al 10 maggio è il terzo miglior weekend dell’anno, dopo quelli dall’1 al 4 gennaio e dal 30 aprile al 3 maggio.

In terza posizione debutta ‘Mortal Kombat II’ con 407.136 euro, per una media di 1.362 euro in 299 sale. Altra new entry al quarto posto, ‘Pecore sotto copertura’, con 340.111 euro (grazie alle anteprime dello scorso weekend il totale è di 414.289 euro). A seguire un altro esordio: ‘Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D’, evento musicale diretto da James Cameron, che incassa 300.368 euro.

Non entusiasmano le tre nuove uscite italiane: ‘Illusione’ di Francesca Archibugi si piazza al settimo posto con 151.611 euro, pur registrando una media di 820 euro per 185 cinema; ottava posizione per la commedia corale ‘L’amore sta bene su tutto’ con 120.871 euro; segue ‘Antartica – Quasi una fiaba’ con Silvio Orlando, nono con 78.287 euro (in appena 90 sale).

Completano la top ten ‘Super Mario Galaxy – Il film’, sesto con 186.577 euro per un totale di 14.225.867 euro, e ‘Yellow Letters’, decimo con 55.634 euro per un totale di 161.791 euro.

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