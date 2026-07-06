Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Cobolli-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – agli ottavi dello Slam di Londra. L’azzurro ha eliminato Khachanov al terzo turno, in un match chiuso al quinto set, mentre De Minaur arriva dal successo agevole contro l’americano Svajda. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Sono due i precedenti tra Cobolli e De Minaur, entrambi vinti dall’australiano ed entrambi risalenti al 2024 (negli ottavi del torneo di Vienna e al terzo turno degli Australian Open). Il match inizierà intorno alle 14. 

Il match tra Cobolli e De Minaur sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

“Papa Leone non mi piace”, l’attacco totale di Trump

13 Aprile 2026

Chiara Ferragni, la sorella Valentina: “No comment, parlerà lei”

23 Febbraio 2024

Tolkien, Meloni in visita alla mostra: “Bella pagina di cultura per cui ringrazio Sangiuliano”

15 Novembre 2023

Roma, incendia la saracinesca di un minimarket: denunciato a piede libero

17 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno