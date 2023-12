Circolo Scherma Anzio: i risultati delle ultime gare

Il 16 e il 17 dicembre si sono svolte le gare per il Circolo Scherma Anzio, un weekend con il botto per Giuseppe Iadaresta il quale partecipa alla 1^ Prova Gran Prix Kinder “Joy of Moving” tenuto a Ravenna. L’atleta parte bene riuscendo a superare il girone, riuscirà a portarsi avanti fino ad arrivare in finale per poi a vincere quindici a quattordici, assalto combattuto contro l’avversario che riuscirà a far portare il pari del quattordici a quattordici, ma nonostante ciò Iadaresta vincerà portando ancora una volta il Circolo Scherma Anzio alla vittoria.

È poi il momento di Lorenzo Boschi che riesce a vincere tre dirette fermandosi poi alla quarta, guadagnandosi cosi però un posto privilegiato tra i primi sedici. Hanno partecipato alla Prova Gran Prix Kinder “joy of Moving” Emma Baroni, Angelo Bonassisa ed Elettra Colacino. È il turno dei nostri Under10 al “Torneo le Stelle di Natale”, un ringraziamento speciale a loro per l’impegno che mettono sia in allenamento che in gara, complimenti a Roberto Bezzini e Valerio Pace per averli accompagnati e aiutati durante gli assalti.