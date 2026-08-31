ChatGPT, Reddit e Roblox nel mirino dell’antitrust UE

(Adnkronos) – La Commissione europea ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandissime dimensioni (VLOSE), mentre Reddit e Roblox sono state classificate come piattaforme online di grandissime dimensioni (VLOP), ai sensi del Digital Services Act. La designazione arriva dopo che i tre servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell’Unione europea, soglia che fa scattare gli obblighi più stringenti previsti dal regolamento.

Da oggi decorrono quattro mesi di tempo, fino alla fine di dicembre 2026, entro cui le tre aziende dovranno conformarsi agli obblighi aggiuntivi riservati alle piattaforme e ai motori di ricerca di grandi dimensioni. Tra questi rientrano la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici legati alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, al benessere fisico e psicologico degli utenti, ai diritti fondamentali, ai processi elettorali e alla sicurezza pubblica.

Con la nuova classificazione, la Commissione acquisisce poteri di indagine più ampi per verificare il funzionamento di questi servizi e dei sistemi algoritmici correlati. La vigilanza sul rispetto della normativa sarà condivisa con i coordinatori nazionali dei servizi digitali: Coimisiún na Meán, l’autorità irlandese, per ChatGPT e Reddit, e l’Autorità per i consumatori e i mercati (ACM) dei Paesi Bassi per Roblox, in ragione della sede legale delle rispettive aziende.

I tre servizi erano già soggetti agli obblighi generali previsti dal Digital Services Act per le rispettive categorie. Con queste nuove designazioni, il numero complessivo di piattaforme e motori di ricerca di grandi dimensioni individuati dalla Commissione sale a 28. La supervisione dell’applicazione del regolamento resta ripartita tra la Commissione e i coordinatori nazionali dei servizi digitali, competenti per la vigilanza negli Stati membri.

“Queste nuove designazioni comportano per ChatGPT, Reddit e Roblox uno standard più elevato di controllo e responsabilità nell’Unione europea, in linea con il loro impatto significativo sui cittadini e sulla società”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia. “Continuiamo a monitorare con attenzione il panorama digitale e non esiteremo a designare qualsiasi piattaforma che raggiunga la soglia prevista per la vigilanza rafforzata ai sensi del Digital Services Act.”

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