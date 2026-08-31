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Spari a Roma, omicidio-suicidio a Pietralata: morti padre, madre e figlia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Omicidio-suicidio. E’ l’ipotesi più accreditata per la morte di padre, madre e della figlia minore, trovati in casa con ferite di arma da fuoco oggi intorno alle 13, in un appartamento in via dell’Antracite, nella zona di Pietralata a Roma. A seguito della richiesta di un familiare che non riusciva a contattarli, i vigili del fuoco hanno forzato la porta, constatando la presenza di tre cadaveri in camera da letto. Indagano i carabinieri. 

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