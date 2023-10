Ariccia, martedì 31 ottobre un “Halloween da brividi” al Palazzo Chigi

Martedì 31 ottobre Palazzo Chigi di Ariccia ospiterà “Halloween da brividi”, spettacolo teatrale itinerante per celebrare la giornata più spaventosa dell’anno. Quella di Halloween, infatti, è una festa popolare di origine celtica, nata nel Nord America e poi diffusasi in tutto il mondo, che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all’interno. Quale migliore location di Palazzo Chigi per divertirsi (e spaventarsi, sempre in allegria) all’insegna del teatro?

L’evento, realizzato dal Comune di Ariccia con la collaborazione di Arteidea Eventi e Servizi, prevede diversi spettacoli itineranti fra le stanze del palazzo, un rinfresco a tema e tanto altro. I piccoli spettatori saranno divisi in tre gruppi: alle 18 sarà la volta dei bambini dai 6 anni in su, mentre alle 20 e alle 22 è previsto lo spettacolo per i ragazzi dagli 11 anni in su.

È obbligatoria la prenotazione al numero 3283338669 o via email a preno@arteideaeventieservizi.it ed è possibile effettuare una prevendita, senza costi aggiuntivi, rivolgendosi ai medesimi recapiti. Non rimane che mascherarsi e tuffarsi nelle magiche atmosfere del Palazzo, dove tra zucche e fantasmi ne accadranno delle belle…