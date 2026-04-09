Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cesare Cremonini, il ‘mistero’ dietro il messaggio: “La vita può distruggerti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Cesare Cremonini si racconta a cuore aperto con i fan. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intenso: parole che intrecciano speranza e dolore, lasciando emergere un momento personale particolarmente profondo.  

“Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza”, scrive Cremonini a corredo di un video in cui si trova in studio insieme alla sua band.  

L’artista descrive questo periodo come un tentativo costante di trasformare il dolore in creatività, definendo questo processo “un dono”. “Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così”, si legge ancora.  

“Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”, conclude.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Napoli, crolla un ballatoio alle Vele di Scampia. 2 morti e 13 feriti

23 Luglio 2024

Roma, inseguimento sulla Colombo: feriti due agenti. Uomo in fuga investito da auto

21 Gennaio 2024

Elezioni Ardea, Cugini sceglie anche l’assessore allo sport: Roberto Renga, giornalista, uomo di calcio, radio e televisione

20 Giugno 2017

Ravenna, mamma si lancia dal nono piano con la figlia: morta la bimba

8 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno