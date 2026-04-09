Cesare Cremonini, il ‘mistero’ dietro il messaggio: “La vita può distruggerti”

(Adnkronos) –

Cesare Cremonini si racconta a cuore aperto con i fan. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intenso: parole che intrecciano speranza e dolore, lasciando emergere un momento personale particolarmente profondo.

“Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza”, scrive Cremonini a corredo di un video in cui si trova in studio insieme alla sua band.

L’artista descrive questo periodo come un tentativo costante di trasformare il dolore in creatività, definendo questo processo “un dono”. “Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così”, si legge ancora.

“Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”, conclude.

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