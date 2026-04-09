Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 9 aprile, i viola affrontano – in un match visibile in tv e streaming – in trasferta il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale della terza competizione europea. La squadra di Vanoli arriva alla sfida dopo aver eliminato il Rakow, mentre gli inglesi hanno battuto l’Aek Larnaca agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina, in campo alle 21:  

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner. 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

La partita tra Crystal Palace e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Jasmine Paolini vince torneo Wta di Dubai, primo titolo ‘top’ in carriera

24 Febbraio 2024

Vanoli “Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla Conference”

18 Marzo 2026

Ostia, pugni a donna per rapinarla: 2 arresti

19 Giugno 2018

Nettuno, assegnazione impianti sportivi: aggiornamento in corso

2 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno