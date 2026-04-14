Villa Borghese si veste di verde: quattro giorni di eventi per celebrare l’Earth Day

Dal 16 al 19 aprile Roma diventa il cuore pulsante delle celebrazioni italiane dell’Earth Day con il ritorno del Villaggio per la Terra, il grande evento dedicato alla salvaguardia ambientale che animerà il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Una manifestazione che si inserisce nel circuito mondiale della Giornata della Terra, capace di coinvolgere oltre un miliardo di persone in 193 Paesi, e che quest’anno riceve anche la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per il suo alto valore sociale.

Per quattro giorni il polmone verde della Capitale ospiterà centinaia di appuntamenti gratuiti pensati per famiglie, giovani e cittadini di ogni età. Il Villaggio offrirà spazi dedicati allo sport con oltre trenta discipline da provare, aree dedicate alla biodiversità curate dai Carabinieri Forestali, laboratori scientifici con enti di primo piano e percorsi interattivi sui temi dell’Agenda ONU 2030. Ampio spazio anche ai bambini, con attività educative e ludiche pensate per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente.

Accanto ai percorsi divulgativi non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento: musica dal vivo, dj set al tramonto sulla Terrazza del Pincio e concerti che accompagneranno le serate romane in una cornice unica. Tra gli appuntamenti più attesi, anche il progetto europeo promosso da Erasmus+ INDIRE che porterà a Roma 150 giovani da vari Paesi UE per elaborare il “Manifesto dei Sogni dei Giovani Europei”, un documento dedicato alle aspirazioni delle nuove generazioni.

Il programma culminerà domenica con la tradizionale Marcia per la Terra, tra bande musicali, trampolieri e performance artistiche, in una giornata simbolicamente dedicata al futuro. L’iniziativa, promossa da Fondazione Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, conferma ancora una volta Roma come uno dei principali centri internazionali per la sensibilizzazione ambientale: una festa collettiva, gratuita e aperta a tutti, dove il messaggio ecologico si traduce in partecipazione concreta.

Dove: Galoppatoio di Villa Borghese e Terrazza del Pincio (Roma).

Quando: 16-19 aprile 2026.

Web: www.villaggioperlaterra.it