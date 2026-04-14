Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Costruiscono finto casello e incassano il pedaggio per un anno e mezzo, l’incredibile truffa in India

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Truffa incredibile in India. Alcuni uomini sono riusciti a gestire per oltre un anno e mezzo un finto casello autostradale incassando, secondo le stime, circa 75 milioni di rupie, ossia quasi 700mila euro.  

È accaduto nello stato del Gujarat nel 2023 ma la storia è tornata virale in questi giorni sui social network. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il gruppo aveva costruito il casello alla perfezione, sfruttando i terreni abbandonati di una vecchia fabbrica nel distretto di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore-Kutch. Segnaletica stradale, cabine e personale per la riscossione del denaro: tutto era apparentemente identico a un casello ufficiale. 

Il pedaggio richiesto era circa la metà di quello statale, un sconto che convinceva molti automobilisti a preferire questo casello, su una strada secondaria, rispetto a quello ufficiale, a pochi chilometri di distanza. Solo dopo 18 mesi le autorità si sono rese conto della truffa e sono intervenute. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia

Colli Portuensi: utilizzano automobile per sfondare vetrina di una banca, indagini in corso

23 Gennaio 2023

Germania, studente ferisce a coltellate compagni di classe: feriti 4 alunni

22 Febbraio 2024
TRAPIANTO FEGATO E RENE

BAMBINO GESU’: DOPPIO TRAPIANTO FEGATO E RENE PER DUE GEMELLI DI 16 ANNI

12 Aprile 2024

Roma-Frosinone 4-0, poker giallorosso in vista del derby

26 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno