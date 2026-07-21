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Caso Roggero, Calenda attacca Salvini: “Un imbecille, non va bene legge che ha fatto lui”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Carlo Calenda attacca Matteo Salvini sul caso di Mario Roggero. “Salvini è un imbecille che dice la prima cazzata che gli passa sulla testa su una legge che ha fatto lui e che ora non va bene”. E’ il commento ai cronisti del segretario di Azione a proposito della proposta della Lega sulla modifica della legge sulla legittima difesa, a margine dell’evento con Spazio Pubblico di Pina Picierno in corso a Caserta. 

“Questa roba qua è parte di questo rumore, poi la sinistra risponde, poi la destra risponde, nessuno si occupa di niente che riguarda i cittadini”, chiude Calenda.  

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