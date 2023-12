Prima della Scala, in piazza immensa bandiera della Palestina: “Fermate il massacro”

(Adnkronos) – Fumogeni, bengala e un’immensa bandiera hanno colorato piazza della Scala dei colori della Palestina, a poco più di un’ora dall’inizio della Prima del ‘Don Carlo’. “Fermate il massacro del popolo palestinese” si legge sul grande manifesto affisso dagli attivisti. “Giù le mani dai bambini”, “Gaza libera, “Netanyahu assassino” e “intifada fino alla vittoria” gli slogan che hanno accompagnato la manifestazione convocata dal centro sociale ‘Il Cantiere’. “Vogliamo ricordare ai potenti che noi siamo qui non per i capricci dei ricconi che vanno alla Prima, ma per ciò che è importante, cioè manifestare solidarietà ai popoli che lottano contro la guerra”, ha detto un manifestante al megafono, mentre un’enorme bandiera della Palestina veniva issata in piazza della Scala e illuminata dai fuochi dei bengala. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...