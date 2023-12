(Adnkronos) – Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. L'azzurro tocca in 56"57 cedendo per soli 5 centesimi all'olandese Arno Kamminga, vincitore in 56"52. Bronzo all'altro olandese Caspar Corbeau (56"66). Quinto l'altro azzurro Simone Cerasuolo (56"89). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

