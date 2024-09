“Carol” è il nuovo singolo dei Monroe

Dal 28 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “CAROL”, il nuovo singolo dei MONROE.

“Carol”, il secondo singolo della band synth-pop dei Monroe, è un brano a doppia faccia. Ad un primo ascolto dà la sensazione della classica canzone estiva, fresca e divertente, e in realtà è anche questo. Quello che nasconde è un messaggio importante, ovvero vivere il momento, concedersi il privilegio di godersi ogni istante di ogni avventura che si presenta sulla nostra strada.

Spiega la band a proposito del brano: “Nel dettaglio, la protagonista del brano, Carol, una ragazza impegnata sentimentalmente, che sta passando un momento di crisi, è in vacanza con un’amica, si incontra, per una notte, in una sera d’estate con un barman, e dopo uno scambio di sguardi, di parole e sorrisi, nasce un’intesa, ed una notte ricca di emozioni. Queste emozioni, anche se vissute per qualche ora, sono talmente intense da rappresentare il gusto della vita, il significato che andrebbe dato ad ogni istante della nostra esistenza. La vita è ora, va vissuta tutta, attimo dopo attimo. Musicalmente il groove si sente uscire con prepotenza dagli altoparlanti, e difficilmente riusciremo a tenere a freno il nostro piede. È un inno alla vita, semplice, diretto e chiaro. Carol”.

Biografia

I Monroe sono emersi nel 2020, in piena pandemia, quando i quattro membri della band iniziarono a scambiarsi testi, melodie e riff di chitarra o pianoforte, che diventarono la base per i loro brani musicali. Le idee viaggiavano per email tra Viareggio, Lucca e Pistoia, la distanza e l’impossibilità di incontrarsi non hanno fermato l’esplosività della loro musica. La band attinge da un ampio spettro di influenze musicali, spaziando dal pop, al synthpop, al rock elettronico. Tra le loro ispirazioni si annoverano i Coldplay, i Muse e gli italiani Negramaro e Subsonica elementi tutti integrati nel loro bagaglio culturale.

I compositori del gruppo, Alessandro Dania al basso e Demetrio Zini alla chitarra, vantano una solida esperienza in diverse cover e tribute band con più di 200 live sulle spalle. A loro si unisce il frontman Marco Andreotti, che dopo la sua partecipazione a The Voice nel 2015, ha perseguito una carriera dal vivo in vari club italiani. Completano la formazione il batterista e autore Stefano Grotti, che prima di unirsi al gruppo aveva pubblicato due raccolte letterarie, nel 2006 e nel 2008, con un focus sulle tematiche dell’amore e del legame con il passato nella società moderna.

“Carol” è il nuovo singolo dei Monroe disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 settembre 2024.

Instagram | Facebook | TikTok | Spotify | Apple Music