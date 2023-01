“EXTRACTION” – L’ALBUM DI DEBUTTO DI GIANCARLO GABBANELLA

Fisio fit

Fuori, nei principali digital stores, “Extraction” ( Ghost Record/Believe Digital ), l’album di debutto del chitarrista Giancarlo Gabbanella.

“Extraction”, parla del Tempo e Periodo attuale in cui stiamo vivendo, affrontando con i cambiamenti ed Evoluzioni della Vita stessa e dove ci porta. Riguarda molto la Vita in cui ci si isola, la voglia di estrarre ciò che uno a dentro, il Viaggiare, esplorare, conoscere e tutto ciò che sembra Surreale Virtuale, nascosto nella nostra Esistenza. Un riferimento a Tempo, agli Eventi, come ciclo e la sua Durata.

01. Extraction

02. Start

03. Tir

04. Il viaggio

05. Lateral feelling

06. Isolated life

07. Synthetic perception

08. Pre future

09. Contro il vento

10. L’alba il giorno e il tramonto

11. Side conversation

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/4z8JByLTkVBq8LZNChuY0I

Già da piccolo, all’eta di 6 anni, ha iniziato a suonare piccoli strumenti musicali fino ad avere approccio sulla prima Chitarra regalata dai Genitori. Ha iniziato nel 1984 Studiando come Autodidatta e lezioni di musica private.

Professionalmente ha lavorato con gruppi emergenti di musica Pop, Rock e Progressive. Ha inciso CD e Discografia con Band Rock emergenti, sia nel Pop che nel Rock, come Arrangiatore Compositore e Autore a livello Internazionale. Lunga esperienza LIVE e Turni in Studio. Ha suonato In RAI Per un Programma Televisivo e con Artisti in TOUR. Ha frequentato un una scuola di Jazz. Attualmente esegue Lezioni Didattiche , genere Rock, in alcune Scuole di Musica, Ha prodotto materiale Discografico di Musica Strumentale, Concept Disc e Cantautorato.

Attualmente è in Uscita con un Nuovo Prodotto Discografico Strumentale, Scritto Arrangiato e Composto dall’Artista stesso.

Giancarlo Gabbanella – Chitarra Elettrica, Acustica, Basso Elettrica, Tastiere

Maurizio Sgaramella – Batteria

Roberto Sabbi – Batteria

Gianluca Sabbi – Tastiere e Hammond

Fabrizio Emili – Basso

Larry Mancini – Basso e Contrabasso