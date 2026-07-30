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Caldo record, domani sabato di fuoco per la quarta ondata: 19 bollini rossi e 5 arancioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
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(Adnkronos) – L’Italia si prepara a un altro weekend di caldo record, un inizio d’agosto infuocato per la quarta ondata. L’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede per domani, sabato 1 agosto, ben 19 città bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L’allerta sarà massima (livello 3) a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Possibili rischi per la salute di tutti, da Nord a Sud. Cinque le città in arancione (livello 2, con pericoli per i fragili): Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste. In giallo (livello 1, di pre-allerta) le 3 restanti: Ancona, Messina e Reggio Calabria.  

Oggi, venerdì 31, il mese di luglio si chiuderà con 11 capoluoghi in codice rosso (Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), 12 città arancioni (Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona) e le altre gialle.  

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