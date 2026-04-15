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Vinitaly, Maraio: “Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione”. Così l’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, a Verona. 

“La Campania si caratterizza come unicum straordinario, fascia costiera conosciuta al mondo e flussi turistici consolidati, ma anche aree interne ricche di attrattori culturali, turistici e soprattutto di prodotti enogastronomici”, sottolinea Maraio. 

“Mettere insieme questo sistema significa investire su un settore che ha grandi potenzialità economiche e per il futuro della nostra regione, noi su questo stiamo investendo” conclude l’assessore al turismo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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