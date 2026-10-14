Cade da ponteggio, muore 52enne nel Bresciano

(Adnkronos) –

Infortunio mortale sul lavoro a Gottolengo, in provincia di Brescia. La vittima è un uomo di 52 anni, caduto da un ponteggio all’interno di una cascina, poco dopo le 10.30 di questa mattina.

Il volo, da circa due metri di altezza, gli è stato fatale. Lo fa sapere in una nota l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, ambulanza e auto-infermieristica, insieme a carabinieri e tecnici dell’Ats, competenti per gli infortuni sul lavoro.

I sanitari, però, non hanno potuto fare niente per il 52enne, di cui è stata constata la morte sul luogo dell’incidente. E’ stato soccorso sul posto anche un 53enne, non coinvolto nell’infortunio.

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