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Cade da ponteggio, muore 52enne nel Bresciano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Infortunio mortale sul lavoro a Gottolengo, in provincia di Brescia. La vittima è un uomo di 52 anni, caduto da un ponteggio all’interno di una cascina, poco dopo le 10.30 di questa mattina. 

Il volo, da circa due metri di altezza, gli è stato fatale. Lo fa sapere in una nota l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, ambulanza e auto-infermieristica, insieme a carabinieri e tecnici dell’Ats, competenti per gli infortuni sul lavoro. 

I sanitari, però, non hanno potuto fare niente per il 52enne, di cui è stata constata la morte sul luogo dell’incidente. E’ stato soccorso sul posto anche un 53enne, non coinvolto nell’infortunio.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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