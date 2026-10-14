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Welfare, Billari (università Bocconi): “”Serve una nuova alleanza tra pubblico e privato””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“L’Italia è tra i Paesi in cui l’invecchiamento della popolazione è più marcato. Questa sfida richiede un welfare capace di rispondere ai bisogni delle persone lungo tutto l’arco della vita, superando il tradizionale modello basato su studio, lavoro e pensione. Fondamentale una nuova alleanza tra Stato, regioni, enti locali e datori di lavoro” Queste le parole di Francesco Billari, rettore dell’università Bocconi di Milano, intervenuto al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma.

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