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Welfare, Cuzzilla (Terna): “”Le grandi aziende trasmettano il welfare alle filiere per aumentare la

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“Il welfare non deve essere visto come un costo, ma come uno strumento importante per dare più competitività alle aziende e mettere al centro le persone. Le grandi imprese, ha sottolineato, hanno la responsabilità di trasferire i propri modelli di welfare alle filiere dei fornitori, dalla sanità alla previdenza, promuovendo anche la riduzione del gender pay gap e l’inserimento dei giovani.” Così Stefano Cuzzilla, presidente di Terna, al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma.

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