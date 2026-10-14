Welfare, Cuzzilla (Terna): “”Le grandi aziende trasmettano il welfare alle filiere per aumentare la

“Il welfare non deve essere visto come un costo, ma come uno strumento importante per dare più competitività alle aziende e mettere al centro le persone. Le grandi imprese, ha sottolineato, hanno la responsabilità di trasferire i propri modelli di welfare alle filiere dei fornitori, dalla sanità alla previdenza, promuovendo anche la riduzione del gender pay gap e l’inserimento dei giovani.” Così Stefano Cuzzilla, presidente di Terna, al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma.