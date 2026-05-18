Famiglia nel bosco, magistrati “preoccupati” per ispezione tribunale. Salvini attacca: “Vergognatevi”

(Adnkronos) – Ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, sotto la lente la vicenda della ‘famiglia nel bosco’. Mentre l’Anm lancia l’allarme esprimendo “preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione”, il vicepremier e ministro Matteo Salvini parte all’attacco dei magistrati, accusati dal leghista di anteporre il lavoro dei colleghi al benessere dei tre figli della coppia allontanati dai genitori.

“Esprimiamo la nostra preoccupazione – spiega la Giunta esecutiva centrale dell’Anm in una nota -per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila. Desta perplessità, in particolare, che l’attività ispettiva si sia estesa, secondo quanto emerge, anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale”.

“Si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l’indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza. Siamo al fianco dei colleghi del Tribunale per i minorenni di L’Aquila chiamati a operare in un contesto particolarmente delicato, e auspichiamo un tempestivo chiarimento da parte del Consiglio superiore della magistratura già investito della questione”, conclude la Giunta.

A stretto giro, l’attacco di Salvini via social: “Preoccupati per il ‘lavoro’ dei loro colleghi magistrati, non per la salute di quei tre bambini strappati da mesi all’amore di mamma e papà. Vergognatevi!”.

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