Conte: “Nome campo progressista dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione e per la democrazia”

(Adnkronos) – Il nome del campo progressista “dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione e per la democrazia”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo all’evento sulla legge elettorale organizzato da Demo.

“L’ultima ricerca che è stata fatta dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici – dice Conte – Io credo che questo governo la interpreti e cerchi di inserirsi in questo filone, indirizzando la popolazione verso un decisionismo efficiente. Questa tendenza verso un sistema illiberale l’hanno coltivata giorno dopo giorno. E poi ci siamo scivolati, al di là del totem del premierato, con la riforma della Corte dei Conti, uno schiaffo fortissimo a un’autorità di controllo, e gli attacchi alle autorità indipendenti. Ma l’elenco sarebbe lunghissimo. Il tracciato restituisce un disegno che di fatto ci sta portando in quella direzione”.

“Con la legge elettorale stanno cercando di proporre un semi premierato, introdotto surrettiziamente, e per questo l’abbiamo osteggiata. Le forze di opposizione hanno presentato emendamenti unitari – ricorda – Dobbiamo contrastare tutto ed essere pronti al ricorso costituzionale”.

Quindi l’affondo: “Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Di fatto avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava ‘siamo pronti a tutto’ anche a trasformare le istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l’interesse nazionale”.

Capitolo Futuro Nazionale. “È chiaro che Vannacci in questo momento è un problema per la destra – osserva Conte – però un partito che si giocherà le sue carte con una certa sagacia e può diventare quello che è stato in Germania Afd, Vox in Spagna, Farage nel Regno Unito, significa che c’è una tendenza reazionaria forte che si respira in Europa. Chi da questo lato gioisce perché abbiamo Vannacci che ci risolve i problemi, in prospettiva medio e lungo termine non è una soluzione, perché comunque Vannacci nasce sui fallimenti accumulati da chi oggi è a Palazzo Chigi ed è su quei fallimenti che sta costruendo la sua fortuna, ma paradossalmente la risposta in prospettiva non giova certo alla battaglia democratica”.

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