Mondiali, la profezia del presidente di Capo Verde: “Batteremo l’Argentina”

(Adnkronos) – L’Argentina verrà eliminata ai sedicesimi dei Mondiali 2026, parola del presidente di Capo Verde. A pochi giorni dalla sfida tra l’Albiceleste e la Nazionale africana, che si giocano un posto agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, il presidente di Capo Verde si è lanciato in una vera e propria profezia, pronosticando la sconfitta di Messi e compagni con tanto di risultato esatto.

“Credo che Capo Verde possa battere l’Argentina per 1-0”, ha dichiarato José Maria Neves alla Bbc, “giochiamo per vincere. Quando le aspettative nei confronti di una squadra sono basse, e se quella squadra ha la voglia di vincere, tutto è possibile”. “Siamo andati a questo Mondiale per scrivere il nostro destino, che è quello di affrontare i campioni”, ha spiegato, “quindi, affronteremo l’Argentina e Messi con la stessa determinazione, la stessa volontà e con il desiderio di vincere e raggiungere la fase successiva”.

“Una piccola Nazione come Capo Verde dovrebbe impegnarsi sempre a farlo, a sorprendere costantemente le persone. A prescindere dal risultato, lasceremo la Coppa del Mondo a testa alta e con la sensazione di aver portato a termine la missione”, ha concluso il presidente, accendendo così la vigilia della partita, in programma nella notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 luglio.

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