Welfare, Rovere (Poste Italiane): “”Le aziende hanno una responsabilità crescente nel rispondere ai

“Il welfare pubblico è messo sotto pressione dalle dinamiche demografiche e dalle difficoltà dei bilanci pubblici. Questo responsabilizza molto le aziende”, ha dichiarato Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, in occasione del Global Welfare Summit 2026 a Roma. “L’azienda punta su sanità integrativa, sostegno alla genitorialità, formazione e conciliazione tra vita professionale e privata, con percorsi dedicati al rientro dalla maternità. Cerchiamo di interpretare al meglio la responsabilità del welfare aziendale”.