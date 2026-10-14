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Welfare, Rovere (Poste Italiane): “”Le aziende hanno una responsabilità crescente nel rispondere ai

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“Il welfare pubblico è messo sotto pressione dalle dinamiche demografiche e dalle difficoltà dei bilanci pubblici. Questo responsabilizza molto le aziende”, ha dichiarato Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, in occasione del Global Welfare Summit 2026 a Roma. “L’azienda punta su sanità integrativa, sostegno alla genitorialità, formazione e conciliazione tra vita professionale e privata, con percorsi dedicati al rientro dalla maternità. Cerchiamo di interpretare al meglio la responsabilità del welfare aziendale”.

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