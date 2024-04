Grottaferrata e Diamante insieme per la promozione del peperoncino

È stato presentato questa mattina il protocollo d’intesa tra i Comuni di Grottaferrata e Diamante. Partendo dal peperoncino, prodotto d’eccellenza delle tavole italiane nonché portatore di benefici per la salute, le due Amministrazioni comunali si sono impegnate ad avviare collaborazioni, percorsi di sviluppo sociale e culturale, iniziative e scambi volti al rilancio e alla promozione dei rispettivi territori.

La presentazione del patto è avvenuta davanti agli stand gastronomici e ai tanti visitatori della manifestazione Grotta Piccante, organizzata dall’associazione Nuovi Castelli Romani con il patrocinio dei Comuni di Grottaferrata e Diamante e il sostegno dell’Accademia italiana del Peperoncino.

“Siamo lieti di farci promotori di nuove sinergie tra i territori, che valorizzino le eccellenze del made in Italy e che siano volano per la crescita delle attività produttive, delle produzioni artigianali e a chilometro zero, coniugando storia, cultura e sguardo al futuro – ha detto il Sindaco Di Bernardo -. Grottaferrata rafforza oggi la sua profonda connessione con la Calabria, testimoniata dalla nostra millenaria Abbazia fondata da San Nilo da Rossano, attraverso un prodotto importante come il peperoncino, ma con l’obiettivo più ampio di instaurare un processo virtuoso di promozione territoriale interregionale”.

Presenti, oltre al Sindaco Mirko Di Bernardo, il Consigliere metropolitano Massimo Ferrarini, il presidente di Ipse Dixit delegazione romana dell’Accademia del Peperoncino Antonio Bartalotta – in rappresentanza del Comune di Diamante -, il presidente onorario dell’associazione Nuovi Castelli Romani Ettore Pompili, il Commissario del Parco Regionale dei Castelli Romani Ivan Boccali e il Sindaco di Marino Stefano Cecchi.

Al Sindaco di Diamante, impossibilitato a partecipare a causa di un grave lutto, si inviano le più profonde condoglianze dell’Amministrazione comunale. Il protocollo d’intesa presentato quest’oggi, verrà infatti ufficializzato con le firme digitali dei due Sindaci nei prossimi giorni.

“Ringrazio di cuore il presidente onorario dell’associazione Nuovi Castelli Romani Ettore Pompili per l’organizzazione di Grotta Piccante e per aver sostenuto e favorito il protocollo di intesa tra Grottaferrata e Diamante – conclude il Primo cittadino -. Ringrazio il Prof. Claudio Letizia, direttore scientifico del progetto. Ringrazio l’Accademia italiana del Peperoncino per il sostegno. Ringrazio infine tutti gli importanti ospiti istituzionali intervenuti per il loro supporto e per la loro presenza”.