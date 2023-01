‘BTS: Yet To Come In Cinema’ dal 1 al 5 febbraio in proiezione in tutti i The Space Cinema

Fisio fit

Dopo il sensazionale successo mondiale del concerto in diretta streaming ‘BTS Permission To Dance On Stage- Seoul’ dello scorso febbraio RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook sono pronti a tornare sul grande schermo per far cantare e ballare i fan di tutto il mondo con ‘BTS: Yet To Come In Cinemas’, l’ultimo trionfale concerto della pop band sudcoreana a Busan. Il docufilm sarà presentato in oltre 110 paesi; in programmazione nelle sale del circuito The Space Cinema da mercoledì 1 febbraio a domenica 5 febbraio.

Il film concerto ‘BTS: Yet To Come In Cinemas’ è stato editato e remixato per il cinema, presenta, infatti, riprese con angolazioni ravvicinate che offrono allo spettatore un punto di vista del concerto totalmente inedito pensato per far vivere a tutti i fan le emozioni di quel momento. Cinque giornate sul grande schermo all’insegna di performance travolgenti e coreografie sensazionali in cui i BTS ripercorrono i loro maggiori successi: da Dynamite a Butterfino al singolo Idol, oltre alla prima esibizione in concerto di Run BTS dell’ultimo album del gruppo, Proof.

Per prenotare il proprio posto in sala il link è: https://www.thespacecinema.it/extra/bts-yet-to-come-in-cinemas