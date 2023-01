“Pasqua sotto Rete” torna a caccia di nuovi record

Fisio fit

Anche quest’anno il Volley Parella Torino conferma il proprio impegno organizzativo nella manifestazione giovanile internazionale di volley più importante della città: Pasqua Sotto Rete.

Giunta alla 14esima edizione, quest’anno si svolgerà nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 aprile, e tornerà ad essere quella che avevamo imparato a conoscere ed apprezzare prima della pandemia. Poi la sosta forzata nel 2020 e nel 2021 e la ripresa l’anno scorso, tra mille attenzioni e in forma ridotta per soddisfare tutte le norme anti-Covid.

L’edizione del 2023 sarà quella del definitivo rilancio per un torneo che, nato quasi per caso nel 2008 per soddisfare le esigenze di una squadra giovanile di disputare partite nel periodo della sosta pasquale del campionato, è diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso per il volley torinese, crescendo nei numeri in maniera esponenziale fino ad arrivare alla cifra record di 91 squadre partecipanti da 6 Regioni diverse d’Italia e da 3 nazioni che si sono sfidate su un totale di 21 campi da gioco in 17 diversi impianti nel 2019.

Il Covid, come in tante altre cose, ha solo messo in pausa un meccanismo che funziona ed è destinato a durare nel tempo.

Infatti, lo scorso anno il torneo ha ripreso vita, seppure in formato “light” con 56 squadre al via, suddivise in 5 diverse categorie e quest’anno “Pasqua Sotto Rete” torna agli antichi splendori. Anzi, batte un record ancora prima di iniziare. Già, perchè per la prima volta saranno 7 le categorie in gioco: Under 13, 14, 16 e 18 femminile, Under 13, 15 e 17 maschile.

E come sempre a fare da cornice a questa due giorni, ci saranno i tantissimi volontari Parella, una società di volley che è come una famiglia e lo dimostra più che mai in queste occasioni. I volontari sono la vera forza motrice del torneo che, senza di loro, non potrebbe mai andare avanti.

