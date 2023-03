All’Aprilia Sporting Village una maratona nel segno della solidarietà

Non solo sport ma soprattutto solidarietà nella piscina dell’impianto sportivo dello Sporting Village di Aprilia. Il prossimo 5 aprile il team master sta organizzando la consueta maratona di nuoto di Pasqua dove i proventi saranno devoluti per beneficenza a SOLIDART che è un centro operativo dell’A.I.S., una Associazione senza scopo di lucro, promossa dal Gruppo Laico “SEGUIMI”, un gruppo di promozione umano–cristiana in aiuto delle famiglie bisognose.

Da qualche tempo il Centro SOLIDART segue una giovane donna con seri problemi di salute. Vive con i suoi bambini di 11 e 12 anni, in un piccolo appartamento in affitto a Tor Bella Monaca, quartiere di Roma.

Essendo sola, la salute e la gestione dei bambini non le permettono un lavoro fisso e continuativo, quindi ha grosse difficoltà con l’affitto, le bollette e le tante spese quotidiane (medicine, vitto, spese scolastiche …).

Dopo il successo della maratona di Capodanno dove i fondi furono raccolti e destinati all’associazione “Insieme oltre le onde” che si occupa di bambini che a causa di una malattia rara devono subire un trapianto del fegato; il cuore grande dei master sale sui blocchi di partenza, questa volta a favore di una famiglia in grave difficoltà.

“Qui all’Aprilia Sporting Village c’è veramente l’essenza dello sport, commenta il Capitano Giuseppe Marino, dove la grande passione per il nuoto, l’ottima organizzazione e la grande capacità di coinvolgere tante persone in nome della solidarietà a fine benefico. Essere parte di questo evento è un grandissimo onore per noi master, perché ci insegna a fare cose belle ma soprattutto a condividerle insieme pensando a chi è meno fortunato di noi. Un ringraziamento speciale alla società dell’Aprilia Sporting Village, come sempre, in primo piano a favore della solidarietà.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che doniamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”.