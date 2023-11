Traum-Ferienwohnungen presenta il sito web in altre quattro lingue

(Adnkronos) –

Brema, Germania – EQS Newswire – 02 Novembre 2023 – Traum-Ferienwohnungen, una delle principali piattaforme online di affitto vacanze in Germania ed Europa, ha lanciato il suo sito web in altre quattro lingue. Precedentemente disponibile in tedesco e inglese, il sito è ora accessibile in olandese, francese, italiano e spagnolo. Questa mossa strategica mira a rafforzare il legame dell'azienda sia con i clienti che con i proprietari fornendo contenuti nella loro lingua preferita. Mentre il sito rivolto ai clienti è ora disponibile in queste quattro lingue aggiuntive, Traum-Ferienwohnungen sta sviluppando attivamente anche il processo di registrazione dei proprietari in queste lingue. Traum-Ferienwohnungen, che raggiunge annualmente oltre 45 milioni di vacanzieri attraverso la sua piattaforma, ha registrato un costante aumento delle richieste dalle regioni di lingua olandese, francese, italiana e spagnola nell'ultimo anno. Secondo i dati condivisi da OYO Vacation Homes, l'entità madre di Traum-Ferienwohnungen, circa il 25% della domanda totale proviene da paesi come i Paesi Bassi, la Francia, l'Italia e la Spagna. Secondo una valutazione interna condotta dall'azienda, i proprietari in Germania possono aspettarsi un aumento delle richieste fino a 1,2X-1,3X a seguito del lancio del sito multilingue, mentre i proprietari in altri mercati internazionali possono aspettarsi un aumento ancora maggiore, compreso tra 1,5X e 6X. Inoltre, il settore europeo del viaggio e del turismo ha registrato una significativa crescita quest'anno. Secondo un recente rapporto della Commissione Europea per il Turismo, il recupero del turismo in Europa ha continuato a guadagnare slancio nel 2023, raggiungendo quasi il 95% dei livelli pre-covid. Il rapporto rivela anche che il 69% degli europei ha pianificato viaggi nel 2023, nonostante le preoccupazioni legate all'inflazione, con il 58% che intende viaggiare all'interno dell'Europa. Secondo Google Trends, i viaggi internazionali stanno registrando una crescita annuale del 13% nei Paesi Bassi, del 9% in Italia e del 7% sia in Francia che in Spagna. L'inclusione di altre quattro lingue sulla piattaforma di Traum-Ferienwohnungen renderà più conveniente per i viaggiatori prenotare e gestire le loro prenotazioni. Traum-Ferienwohnungen funziona su un modello di abbonamento annuale che facilita la comunicazione diretta tra proprietari e ospiti, concedendo ai proprietari la libertà di selezionare gli ospiti a cui desiderano affittare le loro case. Il modello basato sull'abbonamento consente una maggiore trasparenza e flessibilità, consentendo ai proprietari di prendere decisioni informate e ottimizzare i loro guadagni. Il modello garantisce inoltre un'esperienza più personalizzata per gli ospiti, che possono comunicare le loro esigenze specifiche, porre domande e ricevere informazioni direttamente dai proprietari. Questo livello di coinvolgimento diretto crea un senso di fiducia, garantendo un soggiorno senza problemi e piacevole per gli ospiti. La capacità di comunicare direttamente nella loro lingua preferita aggiungerà un ulteriore strato di connessione personale tra proprietari e ospiti, rafforzando ulteriormente la loro relazione.

Commentando lo sviluppo, Gautam Swaroop, CEO di OYO Vacation Homes (entità madre di Traum-Ferienwohnungen), ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare l'espansione del nostro sito web per includere le lingue olandese, francese, italiana e spagnola, oltre al tedesco e all'inglese. Con l'industria del viaggio e del turismo in Europa pronta per una completa ripresa, consideriamo questo come un passo importante per meglio servire le diverse esigenze dei nostri clienti e facilitare la comunicazione diretta e trasparente tra proprietari e ospiti." Traum-Ferienwohnungen sta espandendo costantemente la sua presenza e continua a offrire maggiori rendimenti ai suoi proprietari. Di recente, l'azienda ha condiviso che i suoi proprietari hanno ottenuto un rendimento medio di 17 volte sulle spese pagate nell'anno fiscale 2023.

Riguardo a Traum-Ferienwohnungen:

Fondata nel 2001, Traum-Ferienwohnungen è una piattaforma online di affitto vacanze con 100.000 case vacanze nel suo portafoglio. Il modello basato su abbonamento di Traum-Ferienwohnungen consente una maggiore trasparenza, permettendo ai proprietari di entrare in contatto direttamente con gli ospiti e di giungere a un accordo vantaggioso per entrambi. Oltre agli appartamenti o alle case tradizionali, il portafoglio offre anche sistemazioni vacanziere uniche come case sugli alberi, houseboat, mulini a vento e castelli tra cui gli ospiti possono scegliere. Dal maggio 2019, Traum-Ferienwohnungen fa parte di OYO Vacation Homes, una delle principali aziende di affitto vacanze in Europa. Oltre a Traum-Ferienwohnungen, fanno parte di OVH anche TUI-Ferienhaus, il fornitore olandese di case vacanza a servizio completo Belvilla e l'azienda danese DanCenter. Per ulteriori informazioni, visitare www.traum-ferienwohnungen.de.

Media Contact: Chetali Joshi, Contact number: 8427302331 —immediapress/ictwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...