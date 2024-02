Final Fantasy VII Rebirth, nuova demo e aggiornamento alla grafica

(Adnkronos) – Square Enix ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la demo di Final Fantasy VII Rebirth, titolo che vedrà la luce il 29 febbraio esclusivamente su console PlayStation 5. Denominato "Una nuova era a Junon", questo aggiornamento gratuito espande la precedente demo "Il grande eroe a Nibelheim", introdotta all'inizio del mese, offrendo un assaggio più ampio del mondo di gioco. L'aggiornamento, disponibile senza costi aggiuntivi, accompagna i giocatori nell'avventura di Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII nei dintorni di Junon, una città-fortezza caratterizzata da un reattore sottomarino. Questa particolare versione demo consente ai giocatori di vivere anticipatamente alcuni eventi successivi alle prime ore della narrazione principale, esplorando una frazione del vasto mondo di gioco. La demo incoraggia l'esplorazione tramite il fedele chocobo, la creazione di oggetti di valore mediante un nuovo dispositivo di trasmutazione, l'accettazione di missioni di caccia e molto altro. Completando la prima parte, i giocatori riceveranno in premio un portafortuna moguri e un kit di avventura, con la possibilità di saltare questa sezione nel gioco completo una volta disponibile, permettendo così un avvio anticipato dell'avventura. È prevista anche l'opzione di rivivere tale segmento del gioco. Nonostante i salvataggi della demo "Una nuova era a Junon" non saranno trasferibili al gioco finale, a causa di modifiche volte a rendere l'esperienza più diretta, sia i fan di lunga data sia i nuovi giocatori avranno l'opportunità di esplorare il mondo di gioco, sperimentare attacchi sinergici potenti e osservare le dinamiche relazionali tra i personaggi in combattimento. In aggiunta, è stata rilasciata una patch per la demo che si installerà automaticamente, destinata a risolvere piccoli problemi grafici e a implementare ulteriori miglioramenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

