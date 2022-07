Roma est: incendio sulla Togliatti, una densa nube di fumo avvolge la città

Alle ore 16e50 circa la S.O ha inviato diverse squadre VVF per incendio di più autodemolitori, ubicati nel quadrante Est della capitale,su via P.Togliatti angolo via Casilina.Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando 6 aps,2 autobotti,il Dos,capoturno provinciale e funzionario di servizio. Gravi disagi legati alla densa nube di fumo scaturita dall’incendii.Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina.Sul posto le FF.OO per la gestione del traffico veicolare.

