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Belgio-Egitto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Belgio esordisce ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale belga sfida l’Egitto – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone G, completato da Iran e Nuova Zelanda, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Seattle Stadium di Seattle. 

 

La sfida tra Belgio ed Egitto è in programma oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Witsel, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Moreira; Lukaku. All. Rudi Garcia 

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Ateya; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. Ct. Hassan 

 

Belgio-Egitto sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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