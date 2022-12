Autostrada A24, Anas: Per ispezione periodica della galleria “Cartecchio”, chiusura notturna dello svincolo “Teramo Est”

Per consentire l’ispezione periodica della galleria “Cartecchio”, dalle 22.00 alle 24.00 del 20 dicembre, solo in orario notturno, sarà interdetta, in entrambe le direzioni, sia la rampa di accesso alla Città di Teramo, con provenienza dall’autostrada A24 e dalla SS 80 Teramo – Mare, quanto la rampa di accesso all’autostrada A24, con direzione L’Aquila, Roma e A25, ed alla Teramo – Mare con provenienza da Giulianova.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di poter eseguire le visite ispettive in piena sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito lungo la tratta autostradale.